Da Taça do Brasil chega um golo insólito, creditado a João Lucas, do Grémio, mas que não seria possível sem a colaboração inadvertida de Diego Vítor, guarda-redes do Athletic Club, equipa de Minas Gerais que vai disputar a Série B em 2025.

Aos 20 minutos, com o jogo empatado a uma bola, João Lucas, lateral direito do Grémio, tentou um passe do meio-campo para um colega que tentava fugir à ação dos defesas contrários, mas a bola saiu com força a mais e encaminhou-se, aparentemente sem perigo, para a baliza do Athletic Club.

Porém, um ressalto traiçoeiro da bola no relvado acabou por a desviar das mãos de Diego Vítor, que não conseguiu evitar que ela se encaminhasse para o fundo da sua baliza. Um momento que entrará, certamente, na coletânea de lances inusitados da atual edição da Taça do Brasil.

Diego Vítor viveu uma noite para esquecer no Athletic Club, acumulando erros graves no jogo de pés e ficando ainda ligado aos restantes golos do Grémio. No que resultou no 3-2, por exemplo, saiu em falso da sua baliza, permitindo uma finalização fácil a Matías Arezo (88m).

João Lucas também não teve uma noite perfeita, uma vez que, em tempo de compensação, fez o autogolo que selou o 3-3 com que se chegou ao fim do tempo regulamentar, numa tentativa de alívio que saiu de forma desastrosa.

O Grémio acabaria por garantir o apuramento para a próxima eliminatória da Taça do Brasil no desempate por penáltis (8-7). E quem converteu a grande penalidade decisiva pela equipa de Porto Alegre? João Lucas, claro está.