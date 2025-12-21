Apesar do golo do português Nuno Moreira, o Vasco da Gama perdeu a final da Taça do Brasil para o Corinthians, que volta a erguer o troféu 26 anos depois. Na “finalíssima” do Maracanã, Yuri Alberto e Memphis Depay carimbaram a quarta conquista da história do Timão na prova.

O nulo na primeira mão da final transformou o jogo deste domingo numa autêntica final… da final da Copa. Com mais de 67 mil adeptos nas bancadas, começou melhor o Corinthians, que se adiantou no marcador aos 18 minutos por Yuri Alberto.

Depois de o avançado do Corinthians ter desperdiçado o 2-0 de forma incrível, o Vasco respondeu pelo português Nuno Moreira que, de cabeça, restabeleceu a igualdade ao minuto 41, na sequência de um cruzamento perfeito de Gómez.

O ambiente aqueceu na segunda parte, com quezílias que se alastraram aos bancos, até que Memphis Depay fez o 2-1 para o Corinthians (63m). Excelente jogada do Timão, com Yuri Alberto a assistir o internacional neerlandês, que só teve de encostar para o fundo da baliza defendida pelo ex-Rio Ave e Boavista, Léo Jardim.

No tempo de compensação, Rayan, num livre frontal, obrigou Hugo Souza (ex-Desp. Chaves) a brilhar para segurar a vantagem do Corinthians, que voltou a conquistar a Taça do Brasil, 26 anos depois. Já o Vasco da Gama falhou o segundo troféu da sua história, depois da Copa ganha em 2011.

A vitória na Taça garante ainda ao Corinthians uma vaga na próxima edição da Libertadores, no final de um ano complicado no Brasileirão, que terminou num modesto 13.º lugar.