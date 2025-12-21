Apesar do golo do português Nuno Moreira, o Vasco da Gama perdeu a final da Taça do Brasil para o Corinthians, que volta a erguer o troféu 26 anos depois. Na “finalíssima” do Maracanã, Yuri Alberto e Memphis Depay carimbaram a quarta conquista da história do Timão na prova.

O nulo na primeira mão da final transformou o jogo deste domingo numa autêntica final… da final da Copa. Com mais de 67 mil adeptos nas bancadas, começou melhor o Corinthians, que se adiantou no marcador aos 18 minutos por Yuri Alberto.

Depois de o avançado do Corinthians ter desperdiçado o 2-0 de forma incrível, o Vasco respondeu pelo português Nuno Moreira que, de cabeça, restabeleceu a igualdade ao minuto 41, na sequência de um cruzamento perfeito de Gómez.

O ambiente aqueceu na segunda parte, com quezílias que se alastraram aos bancos, até que Memphis Depay fez o 2-1 para o Corinthians (63m). Excelente jogada do Timão, com Yuri Alberto a assistir o internacional neerlandês, que só teve de encostar para o fundo da baliza defendida pelo ex-Rio Ave e Boavista, Léo Jardim.

No tempo de compensação, Rayan, num livre frontal, obrigou Hugo Souza (ex-Desp. Chaves) a brilhar para segurar a vantagem do Corinthians, que voltou a conquistar a Taça do Brasil, 26 anos depois. Já o Vasco da Gama falhou o segundo troféu da sua história, depois da Copa ganha em 2011.

A vitória na Taça garante ainda ao Corinthians uma vaga na próxima edição da Libertadores, no final de um ano complicado no Brasileirão, que terminou num modesto 13.º lugar.

RELACIONADOS
Taça de França: Lyon de Paulo Fonseca apura-se sem percalços
VÍDEO: Marrocos entra a ganhar na CAN com golaço de bicicleta
VÍDEOS: Man. United perde em casa do imparável Aston Villa