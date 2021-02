O treinador do Flamengo, Rogério Ceni, não escapou ao banho de gelo na sala de imprensa, enquanto falava à comunicação social após o título alcançado no Brasileirão, na noite de quinta-feira.

Os jogadores dos rubro-negros entraram de mansinho, em silêncio, na sala, com o treinador a aperceber-se que ia ser alvo da tradição da qual muitos clubes fazem uso quando conquistam um título.

«Como um todo, no campeonato de pontos, conseguimos a melhor campanha. Uma pena ter saído derrotado, mas a alegria do campeão perdura pelo resto da vida», referiu Ceni, que acabou por ser campeão numa casa que lhe diz muito, a do São Paulo.

«Tenho a certeza que apesar de o resultado não ter sido aquele que desejávamos, que o Rio vai amanhecer mais alegre. A alegria dessas pessoas é ver o Flamengo campeão, ver o Flamengo vencer», expressou.

O Flamengo sagrou-se campeão pela segunda vez seguida, apesar de ter perdido por 2-1 com o São Paulo. Acabou por beneficiar do empate do Internacional com o Corinthians (0-0) para fazer a festa.