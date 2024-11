«Sempre duvidaram. Ninguém acreditava em nós!» Foi assim que Marlon Freitas, capitão do Botafogo, motivou os colegas para a importantíssima vitória em casa do Palmeiras, que pode ser decisiva na disputa pelo Brasileirão.

Na madrugada de quarta-feira, as duas equipas encontraram-se no Allianz Parque, em São Paulo, para aquele que se antecipava como o jogo decisivo do título e a equipa comandada por Artur Jorge veio a vencer em casa do Palmeiras de Abel Ferreira, por 3-1.

No vídeo divulgado pelo clube, pode ouvir-se o médio a puxar pelos colegas e realçar que «tudo tem um propósito» e que a vitória tinha de ser ali, no estádio do rival.

«Tudo tem um propósito, acredito muito nisso. Tinha de ser aqui. Vai ser aqui. Tinha de ser contra eles, nessa circunstância. Foi assim com este grupo o tempo todo. Sempre duvidaram de nós. Ninguém acreditava em nós. Mas chegámos aqui, sabem como? Porque eu acreditei em ti e tu acreditaste nele. Abraçámo-nos! Tinha de ser assim», concluiu, com a concordância do técnico português.