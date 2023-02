Hulk voltou a estar em destaque no Campeonato Mineiro.



O ex-FC Porto marcou um golaço de livre direto e impediu a derrota do Atlético Mineiro no Clássico contra o Cruzeiro (1-1). A nove minutos do final, o internacional brasileiro assumiu a marcação de um livre junto à linha lateral e contra todas as probabilidades, colocou a bola no ângulo da baliza contrária.



O Incrível Hulk voltou a ser super-herói. Veja o golo: