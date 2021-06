Palmeiras e Corinthians empataram, na última noite, a um golo no Allianz Parque, num encontro da terceira jornada do Brasileirão.



O conjunto orientada por Abel Ferreira entrou melhor no encontro e adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos. Numa jogada de contra-ataque, Raphael Veiga assinou um golaço de fora da área.



O Corinthians reagiu no início do segundo tempo e igualou por Gabriel, aos 55 minutos. O Verdão ainda teve um golo anulado a William, no quarto de hora final, após recurso ao VAR.

Com este empate, os comandados de Abel Ferreira seguem no sexto lugar, com quatro pontos, mas podem cair várias posições na ronda, bem como verem subir para cinco pontos o atraso para o topo da classificação, enquanto o seu rival paulista segue logo atrás, no oitavo lugar, com os mesmos pontos.





Veja o resumo da partida: