O Palmeiras, clube treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu ao final da noite de sábado com o Internacional, em Porto Alegre, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão.

Os golos foram apontados por Edenilson e Yuri Alberto, respetivamente aos 11 e aos 82 minutos de jogo.

Depois de uma sequência de sete jogos sem qualquer derrota com um total de cinco vitórias e dois empates entre o campeonato brasileiro e a Libertadores, a equipa do treinador luso voltou a perder oito partidas depois. O último desaire tinha sido a 22 de novembro, frente ao Goiás.

Na classificação, o Palmeiras está no sexto lugar com 41 pontos, mas pode ser igualado pelo Santos, que tem 38 pontos e menos um jogo: defronta este domingo o Vasco, de Ricardo Sá Pinto. O Internacional subiu à condição ao quarto lugar, com 44 pontos.

O jogo marcou a despedida do italo-argentino de 39 anos D'Alessandro, da equipa do Internacional, após 12 anos de ligação ao clube, pelo meio com um empréstimo ao River Plate.