Depois de três jogos sem vencer, com a eliminação da Taça do Brasil pelo meio, o Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias, ao bater o Ceará por 2-1, este domingo, em jogo da 19.ª jornada do Brasileirão.

Diante da equipa de Rafael Ramos – foi lançado aos 86 minutos – o conjunto de Abel Ferreira teve mais uma exibição apática, sobretudo na primeira parte.

A entrada no segundo tempo, contudo, também correu muito mal ao Verdão. Aos 51 minutos, Lourenço armou o remate de fora da área e apontou um excelente golo. O lance fez com que a contestação subisse de tom e os adeptos até já se tinham manifestado de madrugada, quando invadiram o centro de treinos.

O Palmeiras viria a reagir aos 67 minutos, quando beneficiou de um penálti e Flaco López empatou a partida. A reviravolta ficou consumada aos 69, com uma finalização de primeira de Vitor Roque, que garantiu os três pontos à equipa de Abel.

No entanto, o Verdão ainda passou por um susto, aos 82 minutos, quando Aylon marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O Palmeiras continua sem convencer, mas passa a somar 36 pontos e segue na terceira posição, a quatro do líder Flamengo. No entanto, a equipa de Abel tem um jogo em atraso.

Vasco de Nuno Moreira empata na receção ao Atlético Mineiro

Também este domingo, o Vasco da Gama empatou a uma bola, em casa, com o Atlético Mineiro.

Gabriel Menino, logo no primeiro minuto de jogo, adiantou o Galo, mas Vegetti apontou o empate aos 18, de penálti.

O português Nuno Moreira voltou a ser titular, tendo sido substituído ao minuto 64.