Internacional
Há 17 min
VÍDEO: Palmeiras de Abel vence São Paulo e está na final do Paulista
Triunfo por 2-1 nas meias-finais
RJC
Triunfo por 2-1 nas meias-finais
RJC
O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, garantiu, na noite de domingo, o apuramento para a final do Campeonato Paulista. Nas meias-finais, disputadas a um só jogo, o Palmeiras recebeu e venceu o São Paulo, por 2-1.
Maurício deu vantagem ao Palmeiras na primeira parte, aos oito minutos. Na segunda, Flaco López fez o 2-0 ao minuto 57. Jonathan Calleri ainda reduziu a desvantagem do São Paulo ao minuto 69, de penálti, mas o «Verdão» conseguiu a vitória e vai disputar a sua sétima final seguida no Paulista.
Pela frente, o Palmeiras vai ter o Grémio Novorizontino, que eliminou o Corinthians com uma vitória por 1-0, no sábado. A final é disputada em duas mãos, já dentro da próxima semana.
Os golos do jogo:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS