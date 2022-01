Dois jogos, duas vitórias. Arranque perfeito do Palmeiras no paulista.



Na última madrugada, a equipa orientada pelo português Abel Ferreira triunfou sem grandes dificuldades diante da Ponte Preta. O primeiro golo da partida foi anotado por Murilo na sequência de um pontapé falhado de Zé Rafael.



Volvidos 13 minutos, aos 22, o Verdão voltou a marcar por Luan após um canto de Scarpa. Ainda na primeira parte, aos 28 minutos, Rony fixou o resultado final.



O Palmeiras, bicampeão da América do Sul, lidera o grupo C com seis pontos.