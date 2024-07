O Palmeiras recuperou de uma desvantagem de 2-0 e empatou a dois golos na visita ao Grémio, na noite de quinta-feira, em jogo da 14.ª jornada do Brasileirão.

Um golaço de Estêvão (é mesmo para ver e rever), aos 77 minutos, permitiu ao atual campeão em título resgatar um ponto, num jogo em que esteve bem perto de dar a volta ao marcador.

Cristian Pavón (2m) e Franco Cristaldo (69m, penálti) deram vantagem de 2-0 ao Grémio, mas o «Verdão» conseguiu marcar dois golos no espaço de três minutos, por Flaco López (74m) e Estêvão (77m) e evitou o desaire, mas fica agora a três pontos do líder Flamengo.

Pavón abriu cedo o marcador para o Grémio, com um desvio à boca da baliza, já com Weverton batido no lance e após passe de Gustavo Nunes da esquerda para o centro da área. Na segunda parte, Cristaldo fez o 2-0 de grande penalidade.

Porém, no espaço de três minutos, o Palmeiras conseguiu restabelecer a igualdade. Primeiro, Flaco López reduziu para 2-1 de cabeça na área e, três minutos volvidos, Estêvão, de 17 anos, fez um grande golo de pé esquerdo, de fora da área, em zona frontal, batendo o guarda-redes Agustín Marchesín.

Nos restantes jogos da noite, o Bahia recebeu e venceu o Juventude por 2-0 e igualou pontualmente o Palmeiras e o Botafogo. O Corinthians, no primeiro jogo após a saída do treinador português António Oliveira, venceu o Vitória por 3-2. O Fluminense-Internacional deu empate a uma bola.

O Flamengo é líder com 30 pontos, seguido, do 2.º ao 4.º lugar, por Botafogo, Palmeiras e Bahia, todos com 27 pontos.