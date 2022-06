O Palmeiras recuperou a liderança do Brasileirão após vencer por 2-0, em Curitiba, um jogo referente à 11.ª ronda da prova.



A equipa de Abel Ferreira, que caiu provisoriamente para o segundo lugar depois do triunfo do Corinthians de Vítor Pereira, chegou ao intervalo em vantagem graças a um golo de Dudu (11m). Na etapa complementar Rony fez o 2-0 e confirmou o triunfo do campeão da América do Sul.



Com esta vitória, o Verdão é líder do Brasileirão com 22 pontos, mais um que o Corinthians.



O belo golo de Dudu que abriu caminho ao triunfo do Palmeiras: