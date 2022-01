Sob olhar atento de Paulo Sousa, os jovens do Flamengo iniciaram a participação no campeonato carioca com um triunfo frente à Portuguesa (2-1).

Lázaro foi a figura do encontro ao marcar os dois golos do Mengão. O médio adiantou a equipa orientada por Fábio Matias aos nove minutos e confirmou o triunfo com um bis aos 55 minutos. O melhor que a Portuguesa conseguiu foi reduzir por Sanchez.



Paulo Sousa, que continua a trabalhar com a formação principal, certamente ficou agradado com o que viu.



Veja: