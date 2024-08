Vida difícil para Caixinha no Brasil. O Bragantino somou ao décimo jogo seguido sem ganhar em todas as competições.



Na última madrugada, o clube de Bragança Paulista perdeu por 1-0 na visita ao terreno do Criciúma, numa partida em atraso da 19.ª ronda do Brasileirão.



O único golo da partida foi anotado aos 37 minutos por Marcelo Hermes. O antigo lateral-esquerdo de Benfica e Marítimo aproveitou um ressalto na área para fazer o segundo golo da temporada.



Com esta derrota o Bragantino é 15.º classificado com 27 pontos, mais cinco que a primeira equipa em zona de descida.