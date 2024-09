O Sport Recife, de Pepa, empatou na última noite na deslocação ao terreno do CRB, a uma bola, em jogo da sétima jornada da Série B do Brasil.

Mike abriu o marcador para a equipa da casa aos 14 minutos, mas Wellington Silva resgatou o empate para a formação do treinador português no segundo tempo, aos 67 minutos.

Este foi o segundo jogo de Pepa no comando técnico do Sport Recife, que está agora no sexto lugar da tabela classificativa, mas com menos um jogo face à concorrência. O CRB é 16.º.