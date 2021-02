Reforço do FC Porto no próximo verão, Pepê esteve em destaque no empate entre Grémio e Santos, da 34.ª jornada do Brasileirão.



O extremo de 23 anos esteve nos três golos da equipa de Renato Gaúcho. Pepê sofreu a falta que originou o penálti convertido por Diego Souza, assistiu Jean para o 2-1 aos 48 minutos e fez ele próprio o 3-1 aos 53 minutos.



Apesar da vantagem de dois, o finalista vencido da Libertadores conseguiu recuperar. Arthur fez o 2-1 aos 67 minutos e novamente de penálti, aos 90+8, Madson deu o empate ao Peixe.



Veja os melhores momentos do jogo: