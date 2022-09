Viveram-se momentos de festa no estádio do Corinthians na última madrugada, com a qualificação da equipa de Vítor Pereira para a final da Taça do Brasil, e houve ainda espaço para um episódio emocionante.

No final do jogo, Roni, médio do Timão, que até ficou no banco de suplentes, fez o dia a um adepto nas bancadas. E não era um adepto qualquer, mas sim alguém com quem o jogador já se tinha cruzado. «Roni, fui teu professor, dá-me a tua camisola», lia-se no cartaz que o adepto ergueu e mostrou para as câmaras da transmissão televisiva.

Ora, o jogador atendeu ao pedido, ofereceu a camisola e deu um forte abraço ao antigo professor de Educação Física.

Ora veja: