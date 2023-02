O Bahia continua sem vencer na Taça do Nordeste. Na última madrugada, a equipa de Renato Paiva perdeu por 3-0 na receção ao Fortaleza, numa partida da terceira jornada da competição.



Os forasteiros construíram o resultado na primeira parte com golos de Thiago Galhardo, Romarinho e Marcelo Benevenuto.



Com este desaire o Bahia partilha o último lugar da classificação do grupo B da Taça do Nordeste com o Campinense. Apesar dos maus resultados nesta prova, o conjunto orientado por Renato Paiva está em bom plano no campeonato Baiano, tendo já assegurado a presença nas meias-finais.



Veja os melhores momentos da partida: