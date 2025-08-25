O Fortaleza, treinado pelo português Renato Paiva, encaixou a terceira derrota consecutiva, na última noite, na receção ao Mirassol (1-0), em jogo da 21.ª jornada do Brasileirão.

Um golo de Edson Carioca, aos 17 minutos, foi suficiente para decidir a partida no Estádio Castelão.

A equipa de Renato Paiva, que ainda desperdiçou um penálti na primeira parte, já não vence há sete jogos para todas as competições. No campeonato, o registo é de cinco encontros seguidos sem ganhar e o tricolor cearense segue em zona de despromoção, no 19.º e penúltimo lugar, com 15 pontos em 20 jogos.

Já o Mirassol, a grande sensação da temporada no campeonato brasileiro, ocupa o sexto lugar, com 32 pontos em 19 partidas (tem duas em atraso).

Também na noite de domingo, o Vasco da Gama, com Nuno Moreira a titular, perdeu por 3-2 na receção ao Corinthians

Já o Ceará, contou com Rafael Ramos durante os 90 minutos e empatou sem golos na visita ao Grémio.

Nos outros jogos, o Santos, que vinha de uma pesada derrota por 6-0, voltou a perder, desta vez no reduto do Bahia, por 2-0. Neymar cumpriu castigo por acumulação de amarelos e ficou de fora da partida.

Por sua vez, o campeão Botafogo esteve a perder no terreno do Juventude, mas deu a volta ao resultado e triunfou por 3-1, com um golo de penálti de Alex Telles e ainda uma assistência de Arthur Cabral.

Cédric assiste na vitória do São Paulo

Na madrugada deste domingo, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro e venceu por 2-0.

Pablo Maia abriu o marcador aos 23 minutos e o português Cédric, que foi totalista, assistiu Gonzalo Tapia (81m) para o segundo golo.

O tricolor paulista já não perde no tempo regulamentar há 12 jogos. No Brasileirão, ocupa o sétimo lugar, com 32 pontos, enquanto o Atlético Mineiro, que não contou com o castigado Hulk, é 12.º, com 24.