O Mágico está de volta! Ricardinho, um dos melhores jogadores da história do futsal, vai voltar aos pavilhões, mas para competir na Kings League brasileira ao serviço do Dibrados FC.

O anúncio da contratação do português, de 40 anos, foi feito nas redes sociais com um vídeo que compila muitos dos momentos que marcaram a carreira de Ricardinho no futsal.

O Dibrados FC, propriedade dos influencers Lucas Tylty e Allan Estagiário, segue no oitavo lugar da fase regular da Kings League brasileira, competição de futebol de sete com raízes em Espanha, criada em 2022 por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Em todo o mundo, várias figuras do futebol decidiram juntar-se à prova, como Ronaldinho, Francesco Totti ou Andrea Pirlo. E até o brasileiro Falcão, que rivaliza com Ricardinho quando o assunto é definir o melhor futsalista da história, se deixou render pelos encantos da Kings League.

Aqui fica o vídeo da apresentação de Ricardinho no Dibrados FC. Acredite, vale mesmo a pena vê-lo: