VÍDEO: Ricardinho vai jogar a Kings League brasileira aos 40 anos
Um dos melhores futsalistas da história, o craque português está de volta aos pavilhões
Um dos melhores futsalistas da história, o craque português está de volta aos pavilhões
O Mágico está de volta! Ricardinho, um dos melhores jogadores da história do futsal, vai voltar aos pavilhões, mas para competir na Kings League brasileira ao serviço do Dibrados FC.
Seja bem-vindo, CRAQUE! 🐍💜 pic.twitter.com/LqZbK0Tpna— Dibrados FC (@Dibrados_fc) April 2, 2026
O anúncio da contratação do português, de 40 anos, foi feito nas redes sociais com um vídeo que compila muitos dos momentos que marcaram a carreira de Ricardinho no futsal.
O Dibrados FC, propriedade dos influencers Lucas Tylty e Allan Estagiário, segue no oitavo lugar da fase regular da Kings League brasileira, competição de futebol de sete com raízes em Espanha, criada em 2022 por Gerard Piqué e Ibai Llanos.
Em todo o mundo, várias figuras do futebol decidiram juntar-se à prova, como Ronaldinho, Francesco Totti ou Andrea Pirlo. E até o brasileiro Falcão, que rivaliza com Ricardinho quando o assunto é definir o melhor futsalista da história, se deixou render pelos encantos da Kings League.
Aqui fica o vídeo da apresentação de Ricardinho no Dibrados FC. Acredite, vale mesmo a pena vê-lo: