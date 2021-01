Rivaldo recordou esta quinta-feira o pesadelo que viveu no dia 6 de janeiro de 2002, num jogo em Camp Nou contra o Saragoça, que o Barcelona venceu por 2-0. Nessa noite, os adeptos do Barça passaram grande parte do encontro a assobiar o brasileiro, de cada vez que este pegava na bola. Foi um pesadelo interminável para Rivaldo.

A explicação para os assobios dos catalães para com a maior estrela da equipa é fácil de explicar. Nessa semana, Rivaldo tinha dado uma entrevista a um jornal a manifestar-se contra a seleção brasileira realizar um jogo particular frente à seleção da Catalunha. Ora os independentistas do Barcelona, não lhe perdoaram a traição.

As pazes só foram feitas mesmo na parte final do encontro, quando após uma jogada de Saviola, o brasileiro quase fez um golaço: Rivaldo recebeu a bola fora da área e tentou fazer um chapéu cheio de classe ao guarda-redes, que levou a bola a bater na trave. Nessa altura, a maior parte do estádio bateu palmas e gritou o nome dele.