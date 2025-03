Benjamín Rollheiser estreou-se com a camisola do Santos no último domingo, na vitória sobre o RB Bragantino (2-0).

A grande figura da partida foi Neymar, mas o argentino deixou água na boca dos adeptos do Peixe. Lançado aos 66 minutos, o ex-Benfica teve um pormenor que não passou despercebido, ao sair de uma situação de dois contra um com uma finta que culminou num passe de calcanhar para um colega.

O lance entusiasmou as bancadas do Vila Belmiro.

Ora veja: