O que terá passado pela cabeça de Pablo? O jogador do São Paulo foi protagonista de um falhanço incrível, em casa do RB Bragantino, depois de «roubar» a bola a um colega.



Luciano furou pela área, driblou o guarda-redes contrário e quando se preparava para atirar para a baliza - onde estava apenas um defesa - foi antecipado pelo seu colega. Pablo foi mais rápido que Luciano e encheu o pé, mas a bola acabou quase fora do estádio.



Luciano não escondeu a frustração assim como Ceni. Certo é que o São Paulo acabou derrotado por 1-0.



Veja: