Suspenso após ter visto o terceiro amarelo ante o São Paulo, o treinador português Abel Ferreira viu, longe do banco, o empate do Palmeiras ante o Atlético Goianiense (1-1) na última noite, na 37.ª e penúltima jornada do Brasileirão, o principal campeonato brasileiro de futebol.

Num jogo com dois golaços, ambos na primeira parte, foi o Palmeiras a adiantar-se no marcador por Matías Viña, aos 22 minutos. Ao minuto 43, Matheus de Vargas fez o que seria o 1-1 final no jogo.

Com a primeira mão da final da Taça do Brasil à porta, ante o Grémio, no próximo domingo, o Palmeiras somou a terceira jornada seguida sem vencer e foi precisamente ultrapassado pelo Grémio. O «Verdão» é sétimo, com 58 pontos, tendo o tricolor de Porto Alegre 59, no sexto lugar, que era pertença do campeão da Libertadores antes da ronda.

Contudo, antes ainda do primeiro jogo da final da Taça, o Palmeiras de Abel joga a última jornada do Brasileirão já na noite de quinta-feira (00h30 de sexta-feira em Portugal Continental), ante o Atlético Mineiro.