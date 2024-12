A última jornada do Brasileirão foi recheada de emoções, não só no topo da tabela (com o Botafogo de Artur Jorge a ser campeão) como no fundo.

Após ter vencido em casa do Palmeiras (1-0), de Abel Ferreira, na última jornada do campeonato brasileiro, o Fluminense evitou a descida de divisão (um ano após a conquista da Libertadores).

Thiago Silva, antigo central do Chelsea, PSG e Milan, atravessou o relvado do Allianz Parque de joelhos, muito possivelmente a pagar uma promessa pela manutenção do clube.