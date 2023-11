Tiago Nunes vai ser o novo treinador do Botafogo. O técnico, de 43 anos, chegou ao Rio de Janeiro na última noite e explicou as razões que o levaram a aceitar o convite do emblema da Estrela Solitária.



«Duas razões simples. A primeira é que acredito muito neste projeto. O clube tem pessoas sérias envolvidas e um projeto de gestão com o qual me indentifico. Segundo, a equipa é muito boa. Tenho a certeza que podemos alcançar o que todos ambicionam, o título de campeão brasileiro», referiu, citado pelo Globo Esporte.



Tiago Nunes, que conta com passages por Athletico Paranaense, Corinthians, Grémio, Sp. Cristal e Ceará, vai suceder a Lúcio Flavio no comando do Fogão.



O Botafogo ocupa o segundo lugar do Brasileirão com 60 pontos com menos um jogo que o Palmeiras (62 pontos). Depende, por isso, apenas de si para conquistar o Brasileirão.