Continua difícil a vida para o Botafogo de Bruno Lage.



O Fogão empatou (1-1) na receção ao Goiás, numa partida da 25.ª jornada do Brasileirão, e aumentou para cinco a série de jogos sem triunfos - o último foi a 28 de agosto diante do Bahia.



A primeira oportunidade pertenceu ao líder da prova, mas Diego Costa desperdiçou na cara do guarda-redes contrário. O conjunto de Armando Evangelista colocou-se em vantagem aos 27 minutos por Lucas Halter na sequência de um pontapé de canto.



Depois de uma vaia monumental ao intervalo, o Botafogo acabaria por chegar à igualdade no arranque da segunda parte. O ex-V. Guimarães e FC Porto, Tiquinho Soares, anotou um golaço (pontapé ao ângulo à entrada da área) e igualou a contenda.



Até ao fim o emblema da Estrela Solitária insistiu na procura da reviravolta com muitos cruzamentos, mas não encontrou o caminho para a vitória. Ainda assim, o Botafogo segue na liderança com 52 pontos, mais sete que o segundo classificado, o Red Bull Bragantino enquanto o Goiás é 16.º com 27 pontos.



Veja o golaço de Tiquinho: