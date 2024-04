O Flamengo conquistou o campeonato carioca, o estadual do Rio de Janeiro, mas é um gesto de Tite, treinador do Mengão, que está a dar que falar.

Após vencer o carioca, o antigo selecionador brasileiro surpreendeu Carlos Vítor, treinador do Nova Iguaçu, da Serie D, e entregou-lhe a medalha de campeão

«Rapaz, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua equipa, parabéns pelo que vocês fizeram e, para mim, o melhor técnico é você. Eu vou te dar a minha medalha», disse Tite a Carlos Vítor.

O técnico do Nova Iguaçu foi ainda chamado pelo ex-selecionador do Brasil para segurar no troféu de campeão carioca.

Depois de vencer a primeira mão por 3-0, o Flamengo voltou a derrotar a equipa da quarta divisão brasileira por 1-0 e conquistou o estadual do Rio de Janeiro.