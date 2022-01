Da primeira jornada do Campeonato Baiano, no Brasil, chega um golo de um lance inusitado que decidiu o duelo entre Jacuipense e o Doce Mel.

Aos 70 minutos do jogo, disputado no passado sábado, Jeam recebeu a bola já quase dentro da pequena área, foi ensanduichado por dois adversários ao tentar dominar a bola, caiu e rebolou no chão, mas fez essa mesma rotação no relvado com a bola presa entre os pés.

O resultado? Um ‘chapéu’ ao guarda-redes adversário e três pontos para o Jacuipense, num lance absolutamente invulgar.