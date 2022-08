Depois de ter perdido a primeira mão por 2-0, o Corinthians conseguiu virar a eliminatória contra o Atlético Goianiense e apurar-se para as meias-finais da Taça do Brasil. A equipa de Vítor Pereira venceu por 4-1 e teve em Yuri Alberto a grande figura.



O Timão começou a desenhar a recuperação aos 42 minutos da primeira parte por intermédio de Gil após um belo cruzamento de Renato Augusto. Na segunda metade, o Corinthians construiu a goleada graças a três golos do antigo jogador do Zenit.



Yuri Alberto fez o 2-0 aos 50 minutos com um pontapé de pé esquerdo depois de um passe de Róger Guedes. O mesmo Yuri marcou aos 56 e 72 minutos, deixando a eliminatória praticamente decidida a favor do conjunto de Vítor Pereira.



O melhor que o Atlético Goianiense conseguiu foi reduzir por Wellington Rato a três minutos do final - belo golo, diga-se.



Quem também está nas meias-finais da Taça do Brasil é o Flamengo. O Mengão afastou o Athletico Paranaense (1-0) depois de um nulo no Maracanã enquanto o Fluminense eliminou o Fortaleza.



O resumo da goleada do Corinthians: