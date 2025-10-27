Vinicius Júnior tem estado no 'olho do furacão' desde que reagiu intempestivamente à substituição no último Clássico, no domingo, em que o Real Madrid venceu o Barcelona (2-1).

Xabi Alonso retirou-o de campo aos 72 minutos e Vinicius não escondeu a insatisfação, dizendo que era «sempre ele» o sacrificado. Além disso, envolveu-se numa troca de palavras mais azeda com jogadores do Barcelona.

Um dia depois, a Real Madrid TV transmitiu declarações do jogador em que, no fundo, se retrata do sucedido.

«Uma mensagem para todos os madridistas, em especial aos que vieram aqui nos apoiar muito - um Clássico é assim, há muita coisa dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender a ninguém, jogadores do Barcelona ou os adeptos. Quando entramos em campo, temos que defender o nosso lado. E foi assim», disse, citado pelo Globo Esporte.

«Ganhar o Clássico é sempre especial e importante. Depois de começarmos bem a temporada, tínhamos muitas ganas para este jogo. Que sigamos assim por toda a temporada. Se os adeptos jogarem connosco, seguramente vamos ganhar muitas coisas nesta temporada», continuou o extremo.

Nesta temporada, Vinicius soma cinco golos e quatro assistências em 13 jogos. Cumpre a oitava época no Real Madrid.