Vinicius Júnior recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para lamentar a eliminação do Brasil nos quartos de final da Copa América. O avançado do Real Madrid fez autocrítica e pediu desculpa por ter visto dois cartões amarelos que o impediram de defrontar o Uruguai.

«Falhei ao receber dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, desta vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa», escreveu no Instagram.

«A minha trajetória na seleção, felizmente, está só a começar. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. Nós voltaremos ao topo», acrescentou.

Vini Jr viu o primeiro amarelo na segunda jornada, diante do Paraguai, por protestos. Na última ronda da fase de grupos, cometeu falta sobre James Rodríguez logo no início do jogo e também foi admoestado.

Já no Mundial 2022, o jogador de 23 anos assistiu à eliminação nos penáltis, aos pés da Croácia, a partir do banco de suplentes.