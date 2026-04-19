O Grémio perdeu na visita ao Cruzeiro (2-0) e agravou o mau momento de forma. As críticas a Luís Castro subiram de tom, mas, após o jogo no Mineirão, o ex-Benfica Carlos Vinícius veio a público defender o português e criticar a cultura do futebol brasileiro face aos treinadores.

«Apontar o Luís Castro e metê-lo na cruz seria uma falsidade da nossa parte. Temos de olhar para nós próprios, como jogadores. Sei que viemos nessa cultura no Brasil: os resultados correm mal, matamos o treinador e colocamo-lo na cruz. Mas não é bem por aí, porque no ano passado, quando as coisas não correram bem, era o Mano [Menezes] o culpado. O Mano sai, vem o Luís Castro, e as coisas não têm corrido bem. É o Luís Castro o culpado? Não», começou por dizer o avançado, que até é o melhor marcador do Brasileirão, na flash interview.

«Temos de apontar para nós próprios e fazer uma análise daquilo que somos e da camisola que representamos. Digo isso partindo de mim. É muito fácil vir aqui apontar o trabalho do Luís Castro e dizer que ele é o culpado de tudo. Não, não é por aí, porque já vamos em dois treinadores desde que cheguei e é sempre esse o discurso, de treinador para treinador. Vemos uma cultura no Brasil que é assim. E vou mais longe: se ganhássemos o jogo, o discurso seria para o outro lado. Que o treinador do outro lado teria de sair. Não vou abraçar essa cultura, não aceito isso, temos de olhar para nós próprios, temos de trabalhar. Temos de dar muito mais», completou.

O Cruzeiro é 16.º classificado do campeonato brasileiro, com 13 pontos, apenas mais um do que o Corinthians, a primeira equipa em zona de despromoção.