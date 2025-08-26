É caso para dizer que está a virar moda no Brasil: o Santos despediu Cléber Xavier após a goleada por 6-0 com o Vasco e, na última madrugada, foi a vez do Vitória seguir o mesmo caminho.

Depois da pesada derrota por 8-0 no Maracanã, diante do Flamengo, Fábio Carille ainda esteve na conferência de imprensa, mas foi despedido logo a seguir. Diante dos jornalistas, o técnico já tinha lamentado a exibição «vergonhosa» da equipa.

«Antes de começar, quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos de ter vergonha na cara, perdemos feio», começou por dizer.

«Falei muito de vergonha e indignação. Foi a pior derrota da minha vida, no meu nono ano como treinador. Vergonhoso, não encontro muitas palavras. O que me deixa chateado é que muitas situações já sabíamos que o Flamengo fazia muito bem, e trabalhámos, mas não conseguimos reproduzir bem», acrescentou.

Carille deixa o Vitória após nove jogos, com uma vitória, cinco empates e três derrotas. A equipa está em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 19 pontos em 21 jogos.