Róger Guedes não ficou muito satisfeito por ser substituído aos 70 minutos no empate a zero entre o Corinthians e o Flamengo, na primeira mão da Final da Taça do Brasil.

Ora Vítor Pereira não deixou nada por dizer e justificou a decisão de retirar o avançado quando faltavam 20 minutos para o fim do encontro.

«Saíram o Renato Augusto e o Róger Guedes porque para mim eram os que estavam a correr menos. Por muito que goste deles, gosto mais do Corinthians e estou a defender o Corinthians», explicou o técnico português.

Vítor Pereira confidenciou também que já falou falou com o jogador de 26 anos mas deixou um aviso.

«Já conversámos os dois. O Róger já me disse que estava chateado porque gosta de jogar mas para jogar tem que correr», afirmou.

Corinthians e o Flamengo medem novamente forças na segunda mão da Final da Taça do Brasil, na próxima quinta-feira.