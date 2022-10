O futuro de Vítor Pereira no Brasil continua em aberto. Após a vitória frente ao Athletico Paranaense, o treinador português esclareceu que a decisão de permanecer ou não no Corinthians, vai depender da sua família.



«Já conversei com o Duilio [presidente do Corinthians]. Ele sabe o momento certo para voltarmos a conversar. Vamos falar no futuro, mas no tempo certo. O presidente irá falar, não eu. Enquanto isso, estou de corpo e alma, com paixão e a dar tudo pelo clube. Depois haverá uma decisão. Essa mesma decisão tem a ver com a estabilidade da minha família. Se não estiverem bem, por muito que queira, não vou estar bem também. Se sentir essa estabilidade... Sei o que quero. Veremos se é possível», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Recorde-se que o Timão ocupa, à condição, o segundo lugar do Brasileirão, com os mesmos 54 pontos do Internacional de Porto Alegre, que tem menos um jogo, mas 12 pontos atrás do Palmeiras, de Abel Ferreira, que lidera destacado.