Após o final do Brasileirão, o Athletico Paranaense informou que não vai renovar contrato com Walter.



O Furacão recebeu o avançado de 31 anos em maio de 2020, quando este cumpriu um período de suspensão por doping. O antigo avançado do FC Porto a encerrou a segunda passagem pelo clube com 21 jogos e um golo.



O Athletico fez questão de agradecer o «espírito de superação» de Walter que voltou a competir após a suspensão.



Walter está sem clube após passagens por CSA, Cruzeiro, Athletico, Paysandu, Góias, Fluminense, Internacional e Cruzeiro.