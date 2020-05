Afastado do futebol profissional desde 2018, por causa de uma suspensão por doping, Walter, antigo avançado do FC Porto, contou que foi o futebol amador que lhe deu algum rendimento durante este tempo.

«A minha mãe passou um sufoco muito grande comigo, porque ficar dois anos sem receber é complicado. Há pessoas que estão quase um mês sem jogar, os clubes querem tirar 25 por cento e eles já se queixam, imagina eu, sem 100 por cento durante dois anos», disse o jogador em entrevista ao GloboEsporte.

«Eu tenho quatro famílias que dependem de mim e, sem receber um real, é muito difícil. Vendi um apartamento, mas deu errado», explicou o avançado.

«Houve uma altura em que eu pensei: vou largar. Foi uma suspensão de um ano e depois mais um ano», recordou Walter, mas a ajuda chegou dos campeonatos amadores. «Pedia um valor, eles colocavam na minha conta, mandavam passagem de avião, hotel pago. Ia na quinta, jogava no sábado e voltava. Ganhava mais do que em muito clube médio. Para mim, aquilo era o Maracanã. Porque era ali que eu ganhava meu pão.»

«A situação aqui apertou. Não tenho vergonha de dizer. Dois anos sem um real no bolso é muito complicado, muito difícil. Quando tens uma idade para parar de jogar, programas as coisas. Mas isto foi uma bomba, tudo de uma vez. Deixei o CSA, acabei o contrato com o FC Porto... fiquei sem nada», contou Walter.

«Tive de levar esta pancada para eu acordar, para dar valor à minha mulher e aos meus verdadeiros amigos, porque eu tinha um ego muito grande. Estes foram os dois anos mais felizes da minha vida», garantiu ainda, falando sobre a suspensão.

«Tenho dez anos como profissional, dez anos em clubes grandes, sempre em luta com a balança, mas nunca tomei remédio nenhum. Só tomei este porque me disseram que eu podia tomar. Não vou dizer quem para não me complicar, mas eram pessoas do clube onde eu estava a jogar», apontou. «Podia não ter tomado, 80% do erro é meu.»

Walter diz que a luta com a balança continuou durante a suspensão, mas que já está perto dos 95 kg que impôs como meta. E, agora que está perto de poder voltar ao futebol profissional, garante: «O clube que me der uma oportunidade não se vai arrepender porque eu estou muito focado.»

O jogador chegou a acordo com o Athletico Paranaense para um contrato de três meses, válido até 6 de agosto de 2020. Caso o futebol volte até lá, Walter terá um mês para ser avaliado pela comissão técnica e pela direção, já que a suspensão por doping só termina no dia 5 de julho, explica o GloboEsporte.