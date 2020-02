Yony González foi apresentado nesta sexta-feira pelo Corinthians. O extremo colombiano foi contratado pelo Benfica, aproveitando o final da ligação com o Fluminense, esteve a treinar com o clube encarnado mas não chegou a jogar, regressando ao Brasil.

«Queria voltar ao Brasil. Estive a treinar com o Benfica mas não me sentia muito bem lá, queria voltar ao lugar onde fui feliz. Considero o Brasil a minha segunda casa, agora estou aqui no Corinthians, estou feliz e quero dar tudo com esta camisola», disse Yony González, na conferência de imprensa de apresentação.

O jogador colombiano assinou um contrato válido até dezembro de 2023, ligação que entrará em vigor dentro de seis meses, quando terminar o período de empréstimo do Benfica.