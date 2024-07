O Palmeiras e o Botafogo saltaram para a liderança partilhada do Brasileirão na última madrugada, ao vencerem os respetivos jogos e aproveitarem a derrota do Flamengo no Maracanã.

A equipa de Abel Ferreira foi a primeira a entrar em campo, na receção ao Atlético Goianiense (3-1). Logo aos seis minutos, Flaco López inaugurou o marcador, mas os forasteiros responderam de seguida, por Shaylon (9m), que apontou um dos golos candidatos a melhor da temporada no campeonato brasileiro.

Na segunda parte, o Palmeiras marcou dois golos em menos de um minuto. Aos 52, assistido por Estêvão, Raphael Veiga voltou a colocar o Verdão na frente. Poucos segundos depois, o extremo de 17 anos ficou na cara do guarda-redes, que ainda defendeu o remate, mas não evitou o desvio em Alix Vinicius, que apontou um autogolo.

Já o Botafogo, encaminhou a terceira vitória consecutiva, desta feita no terreno do Vitória (1-0).

O único golo da partida foi apontado por Jefferson Savarino, aos 62 minutos, já depois de Carlos Eduardo ter desperdiçado um penálti (56m).

No Maracanã, o Flamengo foi surpreendido pelo Fortaleza e perdeu por 2-1.

Um autogolo de Wesley adiantou os visitantes aos 11 minutos, mas a equipa de Tite ainda chegou ao empate antes do intervalo, por Pedro (39m), na cobrança de um penálti.

Na segunda parte, Lucero, aos 63 minutos, apontou o 2-1. O Flamengo ainda marcou mesmo ao cair do pano, mas o golo de Gabigol foi anulado por fora de jogo.

Com estes resultados, Botafogo e Palmeiras, ambos com 33 pontos, lideram o Brasileirão, ao passo que o Flamengo é terceiro classificado, com 31. Na próxima jornada, a 17.ª, Artur Jorge recebe Abel Ferreira no Rio de Janeiro.