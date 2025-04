O São Paulo, com o português Cédric Soares a titular, recebeu e venceu o Santos, por 2-1, no clássico paulista da 5.ª jornada do Brasileirão, na noite deste domingo.

No Morumbis, o São Paulo começou a construir a vitória com um golo de Ferreira, aos dez minutos. Ao minuto 23, o antigo avançado de V. Guimarães, Arouca e Rio Ave, André Silva, fez o 2-0. Ainda antes do intervalo, o Santos reduziu a desvantagem com um golo do ex-FC Porto, V. Guimarães e Nacional, Tiquinho Soares (45+3m).

Depois de quatro empates, esta foi a primeira vitória do São Paulo, que agora soma sete pontos, estando – à condição porque a jornada ainda não terminou – no 10.º lugar. O Santos soma quatro pontos e é, para já, 16.º classificado, podendo acabar a jornada em zona de descida.

À mesma hora, o Botafogo, treinado por Renato Paiva, perdeu por 1-0 na visita ao Atlético Mineiro. Um golo de Tomás Cuello, aos 48 minutos, decidiu o jogo. O Botafogo terminou o jogo reduzido a dez, devido à expulsão de David Ricardo, aos 62 minutos. O Botafogo mantém-se com cinco pontos, à condição no 14.º lugar. O Atlético Mineiro também soma cinco pontos e é 15.º classificado.

Horas antes, na tarde deste domingo, houve empate a dois golos no Juventude-Mirassol.