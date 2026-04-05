Brasileirão: Cruzeiro de Artur Jorge goleado pelo São Paulo
Josué assiste ex-Benfica no empate do Coritiba. Nuno Moreira suplente utilizado na derrota do Vasco
Josué assiste ex-Benfica no empate do Coritiba. Nuno Moreira suplente utilizado na derrota do Vasco
O Cruzeiro, treinado pelo português Artur Jorge, foi goleado por 4-1 na visita ao São Paulo, na noite de sábado, em jogo da 10.ª jornada do Brasileirão, ao segundo jogo do treinador português no comando da equipa.
Depois da estreia com triunfo ante o Vitória, por 3-0, o primeiro jogo como visitante não correu bem a Artur Jorge, com o Cruzeiro a ver-se cedo a perder por 2-0, resultado registado ao intervalo.
Aos 12 minutos, Jonathan Calleri fez o 1-0 de penálti e, aos 16, Ferreira iniciou uma noite em grande com o 2-0, antes de completar o hat-trick na segunda parte. Christian ainda reduziu para 2-1 aos 47 minutos, mas Ferreira completou o triunfo do São Paulo, marcando aos 62 e 90+1m. O português Cédric Soares foi suplente não utilizado na equipa da casa, treinada por Roger Machado, que sobe à condição ao segundo lugar, com 20 pontos. O Cruzeiro mantém-se com sete e, para já, antes do fecho da jornada, é 18.º classificado, em zona de descida.
Noutro jogo da noite, o Coritiba, com o português Josué Pesqueira a titular, empatou a um golo na receção ao Fluminense. Josué fez a assistência para o 1-0 de Tiago Coser (ex-Benfica), aos 74 minutos. Porém, John Kennedy fez o empate ao minuto 81.
No outro jogo da noite, houve reviravolta, com o Botafogo a vencer na visita ao Vasco, por 2-1. David Corrêa ainda deu vantagem ao Vasco, aos 62 minutos, mas os golos de Lucas Villalba (66m) e Matheus Martins (79m) valeram o triunfo aos visitantes.
A jornada completa-se na noite deste domingo, com mais sete jogos.