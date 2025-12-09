A temporada histórica do Mirassol, que se qualificou pela primeira vez para a Libertadores no ano que se seguiu ao da subida à Série A brasileira, teve reflexo na eleição dos melhores jogadores do Brasileirão em 2025, na 56.ª edição da gala Bola de Prata, organizada pela ESPN.

Definida através das avaliações feitas pelos jornalistas aos futebolistas que disputaram o campeonato este ano, a equipa ideal conta com dois jogadores do Mirassol, o guarda-redes Walter e o defesa-esquerdo Reinaldo, bem como com o treinador do Leão da Alta, Rafael Guanaes.

O Cruzeiro é, no entanto, o clube mais representado no 11 do ano, com as presenças do defesa Fabrício Bruno, dos médios Lucas Romero e Matheus Pereira (ex-Sporting e Desp. Chaves) e do avançado Kaio Jorge, que foi o melhor marcador da prova, com 21 golos.

O melhor jogador do ano foi Giorgian De Arrascaeta, um dos três jogadores do campeão Flamengo na equipa. Os restantes foram Léo Pereira e Pedro.

Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco da Gama, e Vitor Roque, avançado do Palmeiras, completam os destaques do Brasileirão em 2025.

Onze do ano: Walter (Mirassol), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo), Reinaldo (Mirassol), Lucas Romero (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro), De Arrascaeta (Flamengo), Vitor Roque (Palmeiras), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Pedro (atacante, Flamengo).

Treinador do ano: Rafael Guanaes (Mirassol).