A noite de sábado/madrugada de domingo teve quatro treinadores portugueses em ação no Brasileirão, mas nenhum conseguiu vencer os respetivos duelos da 14.ª jornada. O Palmeiras de Abel empatou em casa, o Grémio de Luís Castro empatou fora e o Botafogo de Franclim Carvalho e o Cruzeiro de Artur Jorge perderam em casa.

O Palmeiras, treinado por Abel, empatou em casa com o Santos (1-1), mas segue líder do campeonato. O argentino ex-Benfica Rollheiser deu vantagem ao Santos aos 26 minutos, mas Flaco López empatou aos 64 minutos para a equipa da casa, que ainda viu um golo ser anulado a Jhon Arias, aos 90+3m, por mão na bola. Apesar do empate, o Palmeiras mantém o primeiro lugar, tendo agora 33 pontos, mais sete do que o Flamengo, de Leonardo Jardim, que é segundo e tem dois jogos a menos, podendo ficar a um ponto caso vença as partidas em falta. O Santos, onde joga Neymar, segue no 16.º lugar, com 15 pontos, podendo mesmo acabar a jornada em zona de descida.

Horas antes, no jogo que abriu a jornada, o Botafogo perdeu com o Remo (2-1) e viu acabar um ciclo de cinco jogos sem perder no Brasileirão. O defesa venezuelano Nahuel Ferraresi (ex-FC Porto, Estoril e Moreirense) até adiantou o “fogão” aos 13 minutos, mas o Remo, que segue na zona de despromoção, conseguiu dar a volta ao marcador no segundo tempo, graças aos golos de Alef Manga (ex-UD Oliveirense, aos 70 minutos, e de Jája, aos 90+3m. Com a derrota, o Botafogo segue provisoriamente no 10.º lugar com 17 pontos, enquanto o Remo (com o luso-guineense João Pedro no banco de suplentes) subiu ao 18.º posto com 11 pontos.

Mais tarde, o Grémio, treinado por Luís Castro, empatou sem golos na visita ao Athletico Paranaense, num jogo que acabou com uma expulsão para cada lado: Lucas Esquivel no Paranaense (33m) e Riquelme no Grémio (84m). O Grémio segue à condição no 11.º lugar, com 17 pontos e o Paranaense no quinto lugar, com 23.

Pior noite teve o Cruzeiro de Artur Jorge na receção ao Atlético Mineiro, perdendo por 3-1, num jogo em que teve duas expulsões, de Keny Arroyo (67m) e Kaiki (76m). Do lado do Mineiro também houve uma expulsão, de Lyanco, aos 79 minutos. Alan Minda (12m), Maycon (32m penálti) e Mateo Cassierra, ex-B SAD, completou o marcador do Mineiro aos 72 minutos. Kaio Jorge (86m penálti) fez o golo do Cruzeiro. Na classificação, o Cruzeiro é 14.º à condição com 16 pontos e o Mineiro é 12.º com 17.

No outro jogo da noite, o Vitória venceu o Coritiba por 4-1, com golos de Renê (15m), Zé Vítor (28m), Diego Tarzia (55m) e Erick (60m penálti) fizeram os golos da equipa da casa. Pedro Rocha (45+3m) fez o golo do Coritiba, que teve o português Josué a titular e a expulsão de Tiago Coser, ex-Benfica, aos 26 minutos.