O Cruzeiro oficializou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Kaio Jorge, que assinou até ao final de 2030, com um aumento salarial significativo.

O avançado de 23 anos foi o melhor marcador da última edição do Brasileirão, com 21 golos ao serviço da «Raposa», que era orientada pelo português Leonardo Jardim e agora tem Tite como treinador.

Formado no Santos e com passagens pelo futebol italiano (Juventus e Frosinone), Kaio Jorge está há duas épocas no Cruzeiro. O jovem atacante foi alvo de cobiça do West Ham neste mercado, mas o Flamengo surgiu mesmo como o maior interessado. No entanto, o Cruzeiro recusou propostas na ordem dos 30 milhões de euros e apontou sempre para os 50 milhões.