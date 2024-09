O antigo jogador do FC Porto Lucho González, conhecido como 'El Comandante', vai liderar os destinos do Athletico Paranaense. A equipa está no 13.º lugar do Brasileirão, sensivelmente a dois terços da campanha.

«Lucho tem uma identificação incontestável com o Furacão», escreve o Athletico Paranaense no seu site oficial. «Como jogador, foram seis temporadas defendendo a camisola athleticana e a participação em cinco títulos: CONMEBOL Sudamericana de 2018 e 2021, Levain Cup de 2019, Taça do Brasil de 2019 e Campeonato Paranaense de 2020», escrevem os responsáveis do clube.

Lucho substitui Martín Varin, uruguaio que foi demitido na sequência do empate em casa do Criciúma. O argentino foi assistente do Athletico no início de 2022. Depois, passou por Ceará, como treinador, e pelo Internacional, como assistente. Agora, tem uma nova chance como treinador principal.