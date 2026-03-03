O defesa-central Duplexe Tchamba deixou o Casa Pia e foi oficializado como reforço dos brasileiros do Remo.

O internacional camaronês sai após três temporadas e meia, nas quais fez 54 partidas e apontou quatro golos. Com 27 anos, já passou por TAD Sport, do país natal, e pelos franceses do Estrasburgo, alinhando ainda nos noruegueses do Stromsogodset e nos dinamarqueses do Sonderjyske.

«Este é um dos maiores desafios na minha carreira, vir para o Brasil, um país onde amam o futebol, jogar por um clube grande como o Clube do Remo. Eu venho para ajudar o clube, os meus companheiros e adaptar-me rápido ao futebol brasileiro», disse Tchamba, em declarações ao sítio oficial da equipa do estado do Pará, o 16.º classificado do Brasileirão, com três pontos em quatro jornadas.