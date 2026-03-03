OFICIAL: Tchamba deixa Casa Pia e ruma ao Brasileirão
Central assina pelo Remo
Central assina pelo Remo
O defesa-central Duplexe Tchamba deixou o Casa Pia e foi oficializado como reforço dos brasileiros do Remo.
O internacional camaronês sai após três temporadas e meia, nas quais fez 54 partidas e apontou quatro golos. Com 27 anos, já passou por TAD Sport, do país natal, e pelos franceses do Estrasburgo, alinhando ainda nos noruegueses do Stromsogodset e nos dinamarqueses do Sonderjyske.
«Este é um dos maiores desafios na minha carreira, vir para o Brasil, um país onde amam o futebol, jogar por um clube grande como o Clube do Remo. Eu venho para ajudar o clube, os meus companheiros e adaptar-me rápido ao futebol brasileiro», disse Tchamba, em declarações ao sítio oficial da equipa do estado do Pará, o 16.º classificado do Brasileirão, com três pontos em quatro jornadas.
Seja bem-vindo ao Leão! 🦁💙— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 3, 2026
O Clube do Remo anuncia a contratação do zagueiro Duplexe Tchamba.
O defensor camaronês de 27 anos chega do Casa Pia A.C. e já soma passagens por clubes da França, Noruega e Dinamarca, além de convocações para a seleção de Camarões.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/OnZ96on1S2