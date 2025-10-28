OFICIAL: trio de portugueses fica sem treinador no Sport Recife
Daniel Paulista foi o terceiro técnico da época e acabou demitido após a derrota com o Mirassol para o Brasileirão
Cada vez mais perto de confirmar o regresso à Série B brasileira, o Sport Recife demitiu o terceiro treinador da época, Daniel Paulista, que sucedeu aos portugueses Pepa e António Oliveira. A decisão foi tomada após a derrota frente ao Mirassol (2-1), na 30.ª jornada do Brasileirão.
O Sport Recife segue no último lugar da tabela classificativa, com apenas 17 pontos, menos 15 do que a primeira equipa cima da “linha de água”, o Santos, quando lhe faltam disputar 27 pontos até ao final do campeonato.
«O clube já deu início ao planeamento para a temporada de 2026 e trabalha na definição do novo comandante. Até lá, o auxiliar técnico da casa, César Lucena, assumirá interinamente a equipa», pode ler-se na nota publicada pelo Sport Recife, nas redes sociais, relativa à saída de Daniel Paulista, num sinal claro de que o regresso à Série B é visto como muito provável pelos responsáveis do clube.
De recordar que o plantel do Sport Recife conta com os portugueses João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.
O próximo jogo do Leão é na casa do vice-líder Flamengo, na madrugada do próximo domingo, a contar para a 31.ª jornada do Brasileirão.