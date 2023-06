Abel e António Oliveira regressaram aos triunfos no Brasileirão enquanto Pedro Caixinha perdeu na visita ao Maracanã.



O Palmeiras recebeu e bateu o Coritiba, lanterna-vermelha do Brasileirão, por 3-1. O campeão brasileiro resolveu a partida com dois golos de rajada na primeira parte. Artur fez o 1-0 aos 30 minutos e quatro minutos depois, Rony ampliou a vantagem do Verdão.



Na segunda parte, o Palmeiras confirmou o triunfo com novo golo de Rony. O melhor que o Coritiba conseguiu foi reduzir por Alef na sequência de um erro incrível da defesa do conjunto de Abel Ferreira.



Por sua vez, o Cuiabá triunfou por 1-0 na casa do Goiás. O ex-Benfica e Belenenses, Deyverson, anotou o golo que deu a vitória a António Oliveira.



Já o Bragantino perdeu por 2-1 no Maracanã frente ao Fluminense. Os cariocas chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0 graças aos golos de Ganso e Felipe Melo, mas a equipa de Caixinha reentrou na discussão da partida com um golo de Borbas, aos 54 minutos. O resultado manteve-se até final e permitiu ao Flu colocar um ponto final numa série de quatro desaires seguidos.



O Palmeiras chegou aos 19 pontos e está no segundo lugar a dois do líder Botafogo, de por Luís Castro. Já o Bragantino tem 13 pontos e divide o 9.º posto com Flamengo (menos um jogo) e com o Cruzeiro, de Pepa, enquanto o Cuiabá subiu à 14.ª posição.