O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou a um golo na visita ao Remo, penúltimo classificado do Brasileirão, em jogo da jornada 15 do principal campeonato brasileiro, na noite deste domingo.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por Alef Manga, ex-UD Oliveirense, mas Ramón Sosa empatou para o Palmeiras aos 24 minutos.

Na segunda parte, o jogo ficou marcado, sobretudo, por dois momentos, o primeiro deles a expulsão de Zé Ricardo aos 74 minutos, deixando o Remo com dez jogadores em campo.

Porém, mesmo em inferioridade numérica, o Remo conseguiu somar um ponto, embora o Palmeiras tenha estado próximo da vitória. Já em tempo de compensação, Bruno Fuchs fez o 2-1 aos 90+5m, mas o golo foi anulado com recurso ao vídeo-árbitro, por mão na bola assinalada a Flaco López antes do golo.

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar 34 pontos na liderança, sendo o segundo empate seguido e a primeira vez neste Brasileirão de 2026 que fica duas rondas seguidas sem vencer. Pode ver o Flamengo (que joga esta noite ante o Grémio) aproximar-se, pois o «Mengão» tem 27 pontos e nesta altura dois jogos a menos. O Remo é 19.º classificado com 12 pontos.

Noutro jogo já concluído este domingo, um golo de Arthur Cabral valeu o empate ao Botafogo, treinado pelo português Franclim Carvalho, na visita ao Atlético Mineiro (1-1). O ex-Benfica empatou aos 90 minutos, já depois de o ex-B SAD Mateo Cassierra ter feito o golo do Atlético Mineiro, aos 23 minutos. Na classificação, o Botafogo tem 18 pontos, à condição no 11.º lugar. O Atlético Mineiro é 12.º e também tem 18 pontos.

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